Una targa ricorda Diego Busdon, colonna dei vigili del fuoco. "Presto affissa nella nuova caserma"

Grande commozione, questa mattina, al Comando provinciale dei pompieri di Lecco per la scopertura di una targa intitolata al geometra Diego Busdon, indimenticato funzionario scomparso nel 2022 a soli 60 anni.

L'occasione, cui hanno partecipato autorità militari, civili e religiose, è stata propizia per un annuncio importante giunto direttamente dal sottosegretario onorevole Emanuele Prisco, in passato già funzionario in servizio al comando di Lecco: nella giornata di mercoledì è stata infatti firmata la convenzione con il Demanio per la realizzazione della nuova e sospirata caserma cittadina dei vigili del fuoco.

La cerimonia, dopo la benedizione di don Andrea Lotterio, si è aperta con un toccante ricordo di una collega: "Grazie a nome mio e dei colleghi per essere qui a onorare la memoria di un uomo straordinario e di un collega senza pari, Diego Busdon - ha dichiarato - Diego ci ha lasciato in modo improvviso, lasciando un vuoto enorme nei cuori di chi lo ha conosciuto; per la persona che era, per la professionalità celata in un'ironia particolare e per l'umanità che permeava ogni suo gesto. È stato un rifimento per tanti, una colonna portante, un collega sempre disponibile ad aiutare, convinto che ogni problema avesse una soluzione. Riecheggiava nei corridoi con la sua frase iconica: 'Sono il soccorso tecnico e urgente', che ci fa capire la caratura dell'uomo e del professionista che era. Diego, posso affermare senza esitazione che hai arricchito la vita di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerti".

"Ha lasciato un segno indelebile"

"Un collega che ha lasciato un segno indelebile in questo comando, Diego Busdon: un nome che risuona con profondo rispetto tra noi. Era un amico, un mentore, un modello di dedizione e professionalità - ha spiegato il comandante provinciale Antonio Durante - Le sue eccezionali competenze nel campo dell'investigazione antincendio lo hanno reso una figura ammirata e rispettata non solo qui, ma anche in ambito nazionale. La sua dedizione al servizio e il coraggio in situazioni di emergenza sono state fonti di ispirazione per chi ha avuto l'onore di lavorare con lui. Oltre alla sua brillante carriera professionale, era una persona di grande cuore e spirito altruista. La sua passione per il lavoro si rifletteva nell'incessante impegno che metteva in ogni intervento di soccorso, nella sua incessante ricerca di migliorare le nostre capacità operative e nella sua capacità di ispirare gli altri. Lo ricordiamo anche per la simpatia e la gentilezza. Continueremo a onorare la sua memoria attraverso il nostro impegno quotidiano con la stessa passione che lui ha dimostrato".

Il capo dipartimento della Lombardia Fabrizio Piccinini lo ha così ricordato: "Quasi vent'anni fa cominciavo la mia carriera qui a Lecco, e Diego Busdon mi accolse con la sua ironia pungente. Negli anni ho compiuto altri percorsi: quando sono stato nominato direttore regionale in Friulia Venezia Giulia ricordo che ci sentimmo; Diego mi diede alcune raccomandazioni logistiche e tecniche. Era un grande tecnico, perché noi come corpo nazionale svolgiamo interventi complessi e difficili. Ma siamo anche quelli che escono in squadra e manteniamo un rapporto di amicizia che ci fortifica. Diego era tutto questo".

Alla cerimonia ha partecipato il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Carlo Dall'Oppio: "Credo sia molto importante ricordare un collega che era un riferimento per la famiglia e per i vigili del fuoco di Lecco - sono state le sue parole - Lui rappresentava conoscenza, competenza, umanità e altruismo. Ricordo l'impegno messo nel cercare di arrivare a una sede nuova e al passo con i tempi. Non è casuale che la convenzione con il Demanio che darà il via alla realizzazione della nuova sede sia stata firmata ieri".

"La burocrazia a volte arriva quando deve"

Un ricordo molto personale e spontaneo è stato tracciato dall'onorevole Emanuele Prisco, sottosegretario con delega ai vigili del fuoco. "Vent'anni fa arrivai da giovane funzionario in questo comando, lontano da casa. Trovai una persona che in pochi momenti di vita quotidiana mi trasmise ciò che ancora porto con orgoglio: lo spirito di questo straordinario corpo dello Stato. La voglia e la dedizione oltre alla professionalità. Si può essere bravi e fare le cose meglio se si fanno in squadra. Da Diego, sin dal primo giorno, ho imparato soprattutto questo. Era un leader e un uomo spogliatoio, ma capace di trasmettere uno spirito che mantiene sano l'ambiente. Con Diego avevamo iniziato a lavorare sulla nuova caserma, che il comando di Lecco merita per la qualità delle persone e l'importanza strategica del territorio. La burocrazia a volte non ci è amica, a volte invece arrivano quando devono arrivare: mercoledì la firma della convenzione con il Demanio dà il via a quello che era il sogno di Diego: lasciare al corpo di Lecco una sede all'altezza".

Chi era Diego Busdon

Diego Busdon aveva iniziato la propria carriera nel 1981 a Trieste e nel corso degli anni, grazie al suo impegno, aveva accumulato numerosi attestati e riconoscimenti. Diversi gli elogi ricevuti per operazioni di soccorso locale e nazionale: nel 1985 per la sua partecipazione a un intervento di soccorso molto complesso a Tesero in Val di fiemme; nel 2005 un elogio dall'ispettore generale capo per un intervento a Fiumelatte; nel 2006 un ulteriore elogio dal direttore generale Lombardia per il tempestivo intervento di salvataggio di tre persone in un appartamento in fiamme a Maggianico. Aveva partecipato a operazioni di soccorso di rilevanza nazionale, come la frana a Bindo di Cortenova nel 2002 e il terremoto de L'Aquila del 2009.

