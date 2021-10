La dimora dell'Ottocento nel cuore di Lecco in vendita a 3 milioni di euro

Un gioiello nascosto nel cuore di Lecco, a due passi dal lago, che fa gola ai milionari di mezza Europa. C'è una dimora d'epoca in città, con maestoso giardino, in vendita a 3 milioni di euro: si tratta di Villa Magnolia, eretta fra Via Carlo Torri Tarelli e Via Pietro Nava e al riparo da occhi indiscreti grazie a un perimetro di mura e alte siepi.

L'immobile è in vendita, come riporta la prestigiosa agenzia di compravendite di lusso Engelvoelkers.com, e il prezzo di partenza è 3.085.000 euro. Troppo? Villa Magnolia non è per tutti: 800 metri quadri di superficie abitabile, 20 locali complessivi con 11 camere e 10 bagni, 1.650 metri quadri di terreno contando anche il grande e rigoglioso giardino. Si tratta naturalmente di un immobile che può interessare a persone facoltose ma anche a privati per un investimento nel settore turistico. Quello di Villa Magnolia, secondo Engel&Voelkers, è il prezzo più alto tra le ville in vendita a Lecco; per quattro di queste la base d'asta è superiore al milione di euro.

L'annuncio di vendita di Villa Magnolia

"Sul lungo lago di Lecco, a pochi passi dal centro storico, proponiamo in vendita Villa Magnolia, splendida dimora d'epoca del fine Ottocento con ampio giardino piantumato di mq 1700 e suddivisa in quattro unità immobiliari con ingressi indipendenti ma internamente comunicanti con pertinenze esterne, due ampi box e torretta con terrazzo con splendida vista sul lago.

Internamente gli spazi delle zone living sono abbastanza ampie, soprattutto l'unità immobiliare al piano terra che si caratterizza soprattutto per la volumetria interna e il disegno degli ambienti i cui troviamo tre aree living con cucina abitabile, disimpegni e bagno di servizio, mentre la zona notte si compone di tre camere da letto e due bagni. Al piano seminterrato troviamo un'ampia taverna, locale tecnico, lavanderia, due cantine, bagno e ripostiglio.

Al piano primo collegato da scala e ascensore interno troviamo il secondo appartamento ristrutturato nel 2000 con ampio soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto, due disimpegni, master room con bagno interno e cabina armadio, due bagni e ampio terrazzo. Il terzo appartamento composto da due locali su due livelli con la torretta e terrazzino sul tetto e il quarto sito al secondo piano di tre locali con soggiorno, due camere ripostiglio, locale caldaia e bagno.

La Villa, così disposta, si presta come abitazione principale per più famiglie o a essere trasformata come investimento a struttura ricettiva".

Il tour virtuale della villa