Un mese da record per Villa Monastero, sfiorati i 30mila visitatori

Boom di visitatori a Villa Monastero dove nel solo mese di aprile si sono registrati ben 28.084 ingressi. La splendida dimora a lago di Varenna, nella quale sta per entrare nel vivo un ricco calendario di eventi, ha così sfiorato quota 30mila visitatori confezionando un ulteriore dato da record se confrontato con gli anni passati: 10.441 ingressi nel 2018, ulteriori 10.711 nel 2019 e 20.146 nel 2022, mentre nel 2020 e 2021 ad aprile Villa Monastero era rimasta chiusa per il lockdown.

"Siamo molto soddisfatti di questi numeri, che premiano il nostro costante lavoro di promozione e valorizzazione di Villa Monastero - commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la consigliere provinciale delegata a cultura e turismo, Fiorenza Albani - Numeri ancor più significativi, perché i visitatori hanno potuto accedere solo al giardino botanico, mentre la casa museo è rimasta chiusa per i lavori di restauro conservativo delle facciate e dell’area del balconcino. Nei prossimi giorni saremo in grado di programmare la data precisa per la riapertura della villa, che i visitatori potranno ammirare in una veste rinnovata. Riprenderanno così anche le mostre e le attività culturali negli spazi della casa museo, che organizzeremo con ancora più attenzione e che aggiungeranno sempre più valore all’intero compendio".

I lavori di riqualificazione del giardino botanico continueranno seguendo un cronoprogramma che tiene in considerazione l’andamento naturale delle stagioni, con la delimitazione solo delle aree interessate dai lavori nei diversi periodi. "Alla luce di questi afflussi così elevati, invitiamo i visitatori ad acquistare i biglietti attraverso il circuito vivaticket, in modo da risparmiare tempo in biglietteria".