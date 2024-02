Il problema dei turisti che firmano le piante della splendida villa a lago

Un malcostume che caratterizza soprattutto i turisti stranieri e che i curatori del nuovo giardino botanico di Villa Monastero hanno deciso di contrastare con una campagna informativa rivolta a tutti i visitatori. Stiamo parlando dell'abitudine di firmare le piante della splendida dimora a lago di Varenna, di recente sottoposta a un'importante intervento di riqualifica e di abbellimento promosso dalla Provincia di Lecco con il sostegno dei fondi del Pnrr.

Durante la conferenza stampa di presentazione delle novità - e del prossimo calendario di eventi culturali - è emerso il problema delle scritte tracciate dai visitatori in particolare sulle grosse foglie delle agavi che fanno bella mostra di sè lungo il vialetto interno alla villa.

"Sono purtroppo tante le firme che abbiamo trovato sulle agavi e che potete vedere tuttora - ha sottolineato Valerio Cozzi, architetto landscape designer che ha curato la 'rinascita' del giardino botanico - Le piante ne soffrono e vengono purtroppo danneggiate. Lanciamo quindi un appello pubblico: ora basta con questo malcostume".

La Provincia ha quindi creato appositi pannelli con un messaggio forte e chiaro lanciato idealmente proprio dalle piante: "Don't cut me, i suffer" che verranno collocati in particolare vicino alle agavi prese di mira. "Speriamo che quelle firme non si ripetano più".