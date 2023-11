Brianza fortunata: vinti 12mila euro al 10eLotto

Sorride ancora la Brianza. Nei concorsi di venerdì 24 e sabato 25 novembre, riporta Agipronews, la Lombardia ha messo insieme vincite per un totale di 156mila euro. A Busto Arsizio (Varese) e a Milano sono state indovinati due 9 Oro da 50mila euro ciascuno. A Milano sono state registrate altre due vincite: un 9 da 20mila euro e un 4 Doppio Oro da 8mila euro, mentre nella "nostra" Barzanò un fortunato giocatore ha centrato un 6 Oro da 12.500 euro grazie a sei numeri su sei in modalità frequente.

A Como, invece, è stata registrata una vincita da 8mila euro ed esulta anche Pessano con Bornago (Milano), dove sono stati vinti 7.500 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 13,7 milioni in tutta Italia, per un totale di 3,43 miliardi dall’inizio del 2023.

Inoltre al Lotto, sempre venerdì, è Lecco a sorridere con 14.250 euro grazie a un terno sulla ruota di Milano: numeri decisivi 12, 22 e 77. Lo riferisce Agimeg.