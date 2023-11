Carcere, nuova direttrice: “Mantenere il livello di eccellenza”

Cambio della guardia all'interno del carcere di Lecco. L'arrivo della dottoressa Luisa Mattina è visto di buon occhio anche da Giacomo Zamperini, consigliere regionale, che guarda anche al recente passato: “Tengo molto a ringraziare la direttrice uscente Antonina D’Onofrio e la comandante Giovanna Propato per l’ottima gestione della Casa circondariale di Pescarenico e per la capacità dimostrata in questi anni di sperimentare nuove progettualità per aumentare la funzione rieducativa della detenzione. Infatti, le dimensioni contenute della struttura e il numero ridotto di detenuti rispetto ad altri “maxi carceri”, costituiscono un terreno fertile per lo sviluppo di percorsi virtuosi, come ad esempio quelli circa la legalità e la giustizia riparativa, attivati sin dal 2008”.

“Faccio le mie congratulazioni alla nuova direttrice, la dottoressa Luisa Mattina, augurandole di poter mantenere, attraverso il suo lavoro, il livello di eccellenza del carcere di Lecco, accompagnata dalla straordinaria professionalità del personale di Polizia penitenziaria. Ringrazio anche il sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, al quale chiederò presto di far visita alla Casa circondariale di Lecco”.