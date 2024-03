L'azienda lecchese che ospita un'importante mostra contro la violenza sulle donne

Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, dimostra ancora una volta il proprio impegno verso la sensibilizzazione sulla violenza di genere attraverso l’organizzazione di un nuovo evento presso lo stabilimento a Valmadrera. Dopo il successo delle tappe di Bologna, Savigliano e Vado Ligure, la mostra "Laugh!", il progetto ideato e realizzato dall'artista Monica Pirone, raggiunge lo stabilimento lecchese, dove sarà visitabile al pubblico fino a venerdì 8 marzo. La mostra è patrocinata dalla Città di Valmadrera.

Le autorità presenti e temi affrontati

In occasione della mostra è stata organizzata una conferenza per sensibilizzare i dipendenti di Alstom sul tema della violenza di genere. All’evento hanno partecipato le istituzioni locali rappresentate da Antonio Rusconi, sindaco di Valmadrera, Mauro Piazza, sottosegretario Regione Lombardia, Anna Leuci, vicario del Questore di Lecco, l’associazione Telefono Donna sezione Lecco, che opera sul territorio con gli interventi di Maria Grazia Zanetti e Odilla Cesari, oltre all’artista Monica Pirone e il management di Alstom. Fra i temi affrontati si è posta l’attenzione sull'identificazione dei segnali di allarme che indicano un potenziale pericolo, sulle varie forme di violenza, e sono state fornite indicazioni utili sulle misure di prevenzione e sostegno.

"Sostegno a parità di genere e inclusione sociale"

"Il Gruppo Alstom è da sempre in prima linea nel promuovere progetti volti a favorire cambiamenti culturali - afferma Michele Viale, direttore generale di Alstom Italia e presidente e Ad di Alstom Ferroviaria - Ha dato priorità ad aspetti cruciali della diversità e dell'inclusione, tra cui la parità di genere, l'identità di genere e l'inclusione sociale, stabilendo partnership con varie associazioni ed enti. Queste collaborazioni sostengono attivamente il percorso verso una cultura sempre più inclusiva. Siamo lieti di promuovere anche qui a Valmadrera un progetto che possa creare valore e coinvolgere le nostre comunità".

"Laugh!" allestita in 9 siti in Italia

La mostra "Laugh!", si compone di 20 bambole che rappresentano ruoli diversi, interpretando ciascuna un personaggio e raccontando ognuna una storia. L’iniziativa fa parte del programma di Alstom dedicato alla sensibilizzazione sulla violenza di genere che vede coinvolti tutti i 9 siti in Italia: Bari, Bologna, Firenze, Lecco, Nola, Savigliano, Sesto San Giovanni, Vado Ligure e Valmadrera. Il progetto si inserisce nel programma della campagna nazionale “Generiamo cultura” della Commissione nazionale Pari opportunità di Federmeccanica.

L'attività del gruppo leader a livello internazionale

Alstom nel territorio lecchese, concentra la produzione di materiale per l’elettrificazione che viene successivamente esportato non solo in Italia, ma in tutto il mondo (Algeria, Dubai, Francia, Giappone, Grecia, Romania, Turchia, Regno Unito e molti altri). Questa produzione viene inoltre utilizzata nella costruzione delle principali linee ferroviarie, metropolitane e tranviarie in Europa e nel mondo.

Nello specifico il nuovo sito di Valmadrera si occuperà della produzione di catenarie e relativi accessori per elettrificazione di linee ferroviarie (regionali, alta velocità, metro), morsetteria per sottostazioni e linee di distribuzione di energia elettrica (Terna), catenaria rigida per alimentazione metro, terza rotaia ed Aps (alimentazione da terra) linee metropolitane o tranviarie ed infine linee di alimentazione per carri ponte.