Studenti a lezione nell'azienda leader dell'acciaio

Gli studenti esplorano il mondo del lavoro facendo visita a un'azienda leader a livello internazionale nel settore dell'acciaio. Nella continua ricerca di una proposta formativa che avvicini il mondo della scuola a quello delle aziende, 45 studenti delle classi terze di meccanica dell’Itis "Magistri Cumacini" di Como hanno avuto infatti l'opportunità di entrare in contatto con la realtà di Rodacciai, nella sede di Bosisio Parini.

Accompagnati da un team di tecnici e di esperti in ambito produttivo e qualitativo, i giovani studenti hanno esplorato da vicino alcuni aspetti inerenti alle attività di laboratorio e quelle che sovrintendono il funzionamento della Lean production, metodologia applicata ai processi produttivi aziendali per rendere più efficiente ed efficace il sistema.

Coinvolte le classi di meccanica dell’Itis Magistri Cumacini

La visita è stata arricchente sotto diversi aspetti:i giovani hanno avuto modo di apprendere la storia e l'organizzazione aziendale nonché osservare come vengono eseguite prove meccaniche e metallografiche, apprendendo, così, l'importanza del controllo qualità nell'industria.

"In un momento in cui l'istruzione coniugata all’esperienza è sempre più apprezzata - commenta Mauro Califano, Hr Director di Rodacciai - la nostra azienda si pone come importante interlocutore di scuole e università per contribuire nella preparazione degli studenti al mondo del lavoro, fornendo loro le competenze pratiche e le conoscenze specifiche, necessarie per conseguire successo nella futura carriera professionale".

Domande e curiosità sui sistemi di produzione

Tale approccio didattico è stato progettato con lo scopo di creare curiosità e domande sui sistemi di produzione e sulle metodologie che vengono applicate nei contesti manifatturieri. "L’esperienza potrà essere un utile veicolo per affrontare meglio le scelte del proprio iter formativo, contando anche sulla possibilità che sempre Rodacciai fornisce di affinare le conoscenze scolastiche attraverso moduli formativi specifici post diploma".

Il corpo docente, guidato dalla prof Flavia Tripodi, unitamente ai professori Bruno Battaglia, Lucio De Luca e Gianfranco D’Alascio, è stato protagonista, insieme ai tecnici dell’Azienda, del percorso formativo sviluppato per gli studenti.

"Rodacciai prosegue dunque nella sua attività, sul territorio, a sostegno della formazione delle giovani generazioni - fa sapere infine la direzione dell'azienda - La collaborazione con la scuola Magistri Cumacini è un'efficace testimonianza che un processo formativo concreto e ricco di opportunità può essere attivato con costanza nel tempo allo scopo di creare un bacino di future risorse pronte per le necessità delle imprese".

Produzione e fatturato: i numeri di Rodacciai

Fondata nel 1956 a Pusiano e con sede a Bosisio Parini in provincia di Lecco, Rodacciai è una delle industrie metallurgiche più importanti d’Europa. Con una produzione media di circa 270.000 tonnellate l’anno in acciai automatici, legati e inossidabili, conta un fatturato annuo di circa 500 milioni di euro e 750 collaboratori. La società fa parte del Gruppo Rodasteel, che include i plant Rodacciai di Bosisio Parini e Sirone in Italia, la società Olarra con l’acciaieria di Bilbao in Spagna e le 26 filiali distributive nel mondo.