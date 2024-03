Ecco chi arriva al posto del Mc Donald's sul lungolago di Lecco

Bye bye Mc Donald's: arriva Rossopomodoro. Staffetta tra importanti marchi di ristorazione sul lungolago di Lecco. In realtà il celebre fast food della catena statunitense aveva chiuso i battenti già lo scorso novembre annunciando di voler puntare su altre location. La novità di questi giorni sta nel fatto che sul portone di ingresso dell'ex Mc è ora apparso un manifesto firmato dai nuovi gestori che annunciano la ricerca di personale per avviare l'attività. Si tratta appunto di Ristorante Rossopomodoro.

L'offerta di lavoro

La tradizione della pizza napoletana (e non solo) approda quindi sul lungolago di Lecco con questo messaggio: "Lavora con noi, per una nuova apertura cerchiamo pizzaioli, cuochi e camerieri. Firmato Rossopomodoro. Invia il tuo curriculum vitae via mail a lecco@rossopomodoro.it"

La pizza della tradizione napoletana sul Lario

"Siamo la più grande catena di pizzerie napoletane nel mondo, punto di riferimento della vera pizza e cucina napoletana - si legge invece sul sito internet di Rossopomodoro - Da oltre 20 anni manteniamo questa leadership basando la nostra filosofia su 3 importanti pilastri: la lavorazione artigianale affidata a pizzaiuoli e chef di scuola partenopea, la qualità delle materie prime, la scelta di fornitori storici e d’eccellenza".