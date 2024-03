Tra città e provincia le Poste si tingono sempre più di rosa

"Poste Italiane, fin dalla sua nascita ha dato spazio all’occupazione femminile: il ruolo della donna, inizialmente legato soprattutto ad una innovazione tecnologica come quella del telegrafo, è cresciuto nel tempo e oggi, nell’era di internet le donne rivestono un ruolo strategico". Questo il messaggio lanciato dalla dirigenza dell'azienda in una nota stampa nella quale gli uffici regionali di Poste Italiane parlano anche della situazione tra Lecco e provincia.

"La realtà lecchese in particolare vede oltre il 60% di donne impiegate negli uffici postali di cui circa il 55% guidato da una donna e un terzo è formato da uno staff completamente femminile; nel recapito lo staff è per oltre il 30% composto da quote rosa. La presenza femminile in provincia di Lecco ha avuto un ruolo determinante nel conseguimento dei risultati legati alla sostenibilità, all’inclusione e alla parità di genere".

La certificazione Top Employers

Anche nel 2024, per il quinto anno consecutivo, a Poste Italiane è stata assegnata la certificazione "Top Employers", che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane: dalla selezione all’onboarding, dalla gestione allo sviluppo, dalla comunicazione interna alla formazione, dal welfare aziendale fino alle politiche di diversity & inclusion. "Un insieme di pratiche organizzative e di sviluppo del potenziale umano e professionale che facilita la creazione di un ambiente di lavoro e di relazione in cui ogni dipendente può realizzare il proprio talento, contribuendo così al successo dell’intero Gruppo". L’azienda ha anche ottenuto lo scorso novembre la certificazione Uni/PdR 125:2022 per la sua capacità di garantire la parità di genere nell’ambiente di lavoro.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Poste Italiane ha poi deciso di celebrare l’evento con una cartolina filatelica e un annullo speciale. A dominare sulla cartolina è l’immagine della mimosa, il tradizionale fiore dell’8 marzo, qui con forma di cervello, con una frase che ricorda che "Il rispetto è la prima forma di intelligenza"”. Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, voglia ricordare in modo originale una giornata particolare, facendo dono della colorata cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a un destinatario.