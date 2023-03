Il vento alimenta un vasto incendio sull'Altolago: in volo il canadair

Vigili del fuoco impegnati nella serata di lunedì per estinguere un rogo di grosse dimensioni che ha avvolto una zona boschiva a Montemezzo

Fiamme sull'Altolago. Un incendio di grandi dimensioni si è sviluppato nel pomeriggio di lunedì a Montemezzo, appena fuori dal confine della provincia di Lecco, sopra Sorico.

I vigili del fuoco stanno intervenendo in serata da Lecco tramite il distaccamento di Bellano e dal comando di Como con l'ausilio del canadair per estinguere un esteso incendio boschivo. Sono in corso le operazioni di soccorso tecnico urgente.

Gran lavoro per le forti raffiche

Purtroppo le condizioni meteo, con il forte vento che spira fin dalla mattinata (l'allerta di Protezione civile scadrà a mezzanotte), non facilitano il lavoro dei vigili del fuoco.

Nel corso della giornata di lunedì sono stati numerosi gli interventi effettuati dal comando di Lecco per spegnere incendi di piccole dimensioni e rimuovere piante pericolanti a causa del forte vento.