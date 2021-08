Notte alcolica nel Lecchese: doppio intervento del soccorso in provincia

Eccesso di alcol, notte di lavoro per le forze del soccorso. Sono due gli interventi resisi necessari tra sabato e domenica nel territorio per prestare aiuto a persone alle prese con intossicazioni etiliche.

Il primo poco dopo le 22 in Corso Bergamo a Lecco, per un 53enne. Sul posto l'ambulanza della Croce rossa che ha trasportato l'uomo all'ospedale Manzoni in codice verde dopo l'iniziale allertamento in giallo.

Alle 2.30 un equipaggio della Croce rossa di Lecco si è portato al Moregallo per un 20enne che ha accusato i postumi di una sbornia: il giovane è stato soccorso e trasferito in ospedale in codice verde. Da segnalare, sempre al Moregallo e poco più tardi, una rissa che ha coinvolto due 19enni, i quali hanno necessitato di cure mediche proprio dal personale della Croce rossa.