Nottata "etilica": doppio intervento dei soccorsi per abuso di alcol

Un'altra serata di allarmi alcolici nel Lecchese. Tra venerdì e sabato sono state un paio le chiamate al 112 per intossicazioni etiliche nel territorio.

La prima in ordine temporale alle 21.30 circa in via don Monza a Lecco, per un uomo. Sul posto si è portato un equipaggio della Croce rossa ma alla fine il trasporto in ospedale non si è reso necessario (spesso, in questi casi, sono gli stessi "pazienti" a rifiutare il trasporto).

Altra uscita poco dopo la mezzanotte a Merate in piazza Prinetti, sempre per un uomo. Anche in questo caso il trasporto in ospedale non è avvenuto, ma l'ambulanza della Croce Bianca ha comunque effettuato l'uscita.