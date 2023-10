Abuso di alcolici: in poche ore tre interventi del personale del 118

L'abuso di alcol continua a essere un problema nel nostro territorio, non solo a livello sociale ma anche sanitario. Fra il tardo pomeriggio di domenica e lunedì notte si sono verificate tre emergenze per intossicazione etilica che hanno reso necessaria l'uscita di mezzi e personale e in due casi il trasporto in pronto soccorso.

Il primo intervento alle 17.30 per una persona di 21 anni a Merate, raggiunta dall'ambulanza della Croce rossa Merate. Il trasporto è avvenuto al Mandic in codice verde.

La seconda chiamata in serata a Moggio, in via per Cassina: attivato un equipaggio della Croce rossa di Ballabio, ma per la donna di 34 anni non si è reso necessario il trasferimento in ospedale.

Ultima chiamata nel cuore della notte a Dervio, in via Matteotti: il personale del Soccorso Bellanese ha caricato a bordo dell'ambulanza un uomo di 46 anni e lo ha trasferito al Manzoni di Lecco, dove è stato accettato in codice verde.