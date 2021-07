Soccorsi due giovani a Lecco e Merate per intossicazione etilica

Eccesso di bevande alcoliche: intervento del 118 poco dopo mezzanotte in piazza Cermenati e in via Trento

Doppio intervento dei soccorsi poco dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato a Lecco e Merate per due diversi episodi di intossicazione etilica. Ad alzare troppo il gomito sono stati in entrambi i casi due giovani di 22 e 23 anni. I distinti interventi del 118 sono scattati in codice giallo e proseguiti in verde.

Il primo soccorso è scattato in piazza Cermenati a Lecco dove si è portata l'ambulanza della Croce Rossa. Dopo le prime cure portate sul posto, l'equipaggio ha trasportato il ragazzo 22enne all'ospedale Manzoni. Il secondo intervento di Areu è stato invece necessario alle 00.30 in via Trento a Merate: la persona soccorsa è stata trasferita nel vicino ospedale Mandic. Fortunatamente nessuno dei due pazienti sarebbe grave. Resta però la preoccupazione per il ripetersi di episodi di abusi di alcolici anche tra i giovani nel nostro territorio.