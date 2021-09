Va a trovare l'amica ai domiciliari, ma i carabinieri lo scoprono: denunciato pregiudicato

Và a trovare l'amica agli arresti domiciliari e finisce gravato da un'altra denuncia. In tasca nascondeva qualche grammo di droga e all'arrivo dei carabinieri intervenuti per un controllo di routine ha aggredito i militari per riuscire a fuggire ed è scappato. Subito inseguito, è stato raggiunto dopo qualche centinaio di metri e arrestato.

L'aggressione e l'arresto

I fatti sono avvenuti nella nottata di martedì a Briosco, in Brianza, raccontati dai colleghi di MonzaToday.it. Intorno a mezzanotte e mezza i carabinieri della stazione di Giussano hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di una 46enne sottoposta al regime di detenzione domiciliare con svariati precedenti per reati contro il patrimonio ed evasione. Nell'appartamento hanno trovato anche un 25enne disoccupato di origini marocchine, cittadino italiano residente a Nibionno che tra i precedenti annoverava anche guai con la giustizia in materia di droga, reati contro il patrimonio ed era sottoposto alla misura cautelare dell’avviso orale. Così è scattata la perquisizione.

Addosso al 25enne sono stati trovati un paio di grammi di hashish e a quel punto il giovane ha pensato di scappare. E di aggredire i militari per riuscire a guadagnarsi la fuga. Raggiunto, è stato poi bloccato dai militari e arrestato per violenza e resistenza a un pubblico ufficiale e lesioni personali perchè uno dei carabinieri (insieme al 25enne) ha riportato qualche escoriazione alle ginocchia.