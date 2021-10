Ancora abuso di alcool: doppio intervento nella notte tra Lecco e Brianza

Ancora una volta i soccorritori sono dovuti entrare in azione durante la notte per porre rimedio ai danni provocati dall'abuso di sostanze alcoliche. Nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 ottobre, infatti, si è registrato un doppio intervento tra Lecco e la Brianza: il personale sanitario è entrato in azione per la prima volta alla 1.36 in viale Filippo Turati, nel rione Santo Stefano della città capoluogo, dove una 22enne ha accusato un malore mentre si trovava nella zona dove si trova anche il centro estetico. Soccorsa in codice giallo dai volontari della Croce Rossa di Lecco, è stata trasportata presso l'ospedale "Manzoni" in codice verde per gli accertamenti del caso.

In Brianza

Poco prima delle 5 sono stati i volontari della Croce Bianca di Merate a portarsi in un parcheggio di via Statale, a Osnago, dove un 20enne ha accusato un malore a causa dell'abuso di sostanze alcoliche. In questo caso, però, non si è reso necessario il trasporto presso il nosocomio.