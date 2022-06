Esagerano con l'alcool e stanno male: due giovani soccorsi a Oggiono

Troppo, decisamente troppo alcool. Due giovani di 18 e 22 anni, entrambi maschi, sono stati soccorsi poco prima delle 21 di mercoledì 29 giugno a Oggiono, lungo la centralissima via Camillo Benso Conte di Cavour a causa dell'abuso di sostanze alcoliche.

I soccorsi a Oggiono

I volontari della Croce Verde di Bosisio Parini e della Croce Bianca di Merate, unitamente a un'automedica, sono stati chiamati a intervenire per stabilizzare le condizioni dei ragazzi, raggiunti in codice verde e trasportati presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco, dove sono arrivati intorno alle 22.30 in codice verde e codice giallo. Allertati anche i carabinieri della locale Stazione.