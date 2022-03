Troppo alcool: a Rancio e in Valsassina arrivano i soccorritori

Intervento a sirene spiegate nella notte. Intorno alla mezzanotte e mezza di domenica 13 marzo una squadra dei volontari della Croce Rossa di Lecco ha raggiunto via Isidoro Calloni e, più precisamente, la zona del Circolo Cooperativo Libero Pensiero per prestare soccorso a un 21enne che ha accusato un malore causato dall'eccessivo consumo di sostanze alcoliche. I crocerossini hanno stabilizzato la persona sul posto e l'hanno trasferita presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco in codice verde.

Anche in Valsassina

Più o meno allo stesso orario il nosocomio lecchese ha ricevuto anche un 20enne arrivato da Primaluna, nel cuore della Valsassina, soccorso dai volontari del Soccorso Centro Valsassina d'Introbio in un'abitazione rintracciabile all'incrocio tra la Strada Provinciale 62 e via Umberto I. Anche in questo caso il ricovero presso il pronto soccorso è avvenuto in codice verde, di conseguenza non in condizioni preoccupanti.