Premana: dopo tre giorni, trovata morta la lecchese Anita Pinchetti

Il corpo di Anita Pinchetti, lecchese di 47 anni, è stato ritrovato. Della donna si erano perse le tracce durante la serata di mercoledì 22 settembre, quando non si era ricongiunta con l'amico milanese che era con lei per cercare funghi. Il cadavere della donna è stato rinvenuto nella tarda mattinata di sabato 25 settembre nella Valle dei Forni, sopra l'abitato di Premana; per giorni e giorni i soccorritori hanno battuto quella zona, muovendosi via terra, anche con i cani, e via aria mediante l'utilizzo di elicotteri e droni.