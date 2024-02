Arrestato l'autore di 6 furti in abitazioni e auto in sosta

Arrestato dai carabinieri un 32enne accusato di essere l'autore di ben 6 furti in abitazioni e auto in sosta. Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere - emessa dal tribunale di Lecco - è stata infatti eseguita oggi dai militari della stazione di Valmadrera nei confronti di un pregiudicato, classe 1991, senza fissa dimora, che tra i mesi di ottobre e novembre scorsi aveva commesso una serie di razzìe a Colico ai danni di case e macchine.

L’uomo è stato individuato e arrestato a Valmadrera

Gli episodi sono stati attentamente analizzati dai militari dell’Arma di Colico che hanno raccolto gli elementi di colpevolezza grazie ai quali la Procura della Repubblica di Lecco ha potuto richiedere l’emissione del provvedimento restrittivo a carico del 32enne. L’uomo, individuato e arrestato a Valmadrera, aveva rubato del denaro contante, vestiti e, in un caso, una bicicletta verosimilmente utilizzata per recarsi nei boschi ad acquistare dello stupefacente.