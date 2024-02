In fuga dalla Romagna dopo le truffe: arrestato

Era ricercato per aver commesso truffe e reati finanziari. I carabinieri della Stazione lecchese di Casatenovo hanno arrestato un 58enne italiano, eseguendo così un ordine di espiazione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Forlì. Sull'uomo pende una condanna per complessivi due anni e dieci mesi per i reati di truffa aggravata e abusiva attività finanziaria.