Rapinano giovane sul lungolago e fuggono per le vie della città: arrestati

Passeggia sul lungolago di Lecco, viene avvicinato da tre giovani che lo minacciano con spray urticante e coltello e lo rapinano strappandogli dal collo una collanina d'oro.

I fatti risalgono al 4 settembre scorso, ma soltanto oggi sono stati ricostruiti dalla Questura di Lecco. La vittima, un ragazzo, nei giorni scorsi aveva inviato al nostro giornale una lettera in cui raccontava tutto il suo turbamento. Dopo avere subito l'aggressione a mano armata il giovane ha dato l'allarme, consentendo così il via alle ricerche da parte delle forze dell'ordine. Il giovane, deciso a riavere il monile dal grande valore affettivo, ha seguito a distanza i malfattori in direzione stazione e al contempo messo in allerta gli agenti della Polizia ferroviaria, che li hanno individuati sul binario del treno in partenza per Milano.

Braccati dalla polizia

A quel punto gli autori della rapina si sono dati alla fuga dal sottopasso di via Balicco, hanno cercato di nascondersi in un'aiuola e poi di salire invano su un taxi, ma poco dopo sono stati individuati dal personale della Squadra mobile e della Squadra Volanti. Non paghi, i tre hanno chiesto informazioni ad alcuni passanti per prendere il pullman e si sono così fermati sotto la pensilina di Largo Caleotto. Qui è andata in scena una colluttazione con i poliziotti e l'ennesimo tentativo di fuga in direzione via Fiandra, dove poco dopo sono stati definitivamente bloccati.

Grazie alle perquisizioni sono stati rinvenuti lo spray al peperoncino e la collanina d'oro sottratta al ragazzo. Chiarita la dinamica dei fatti, i tre malviventi sono stati accompagnati in Questura e arrestati per rapina aggravata in concorso.