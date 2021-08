Cocaina nascosta nel barattolo del sale: pizzaiolo brianzolo arrestato dai carabinieri

Sale, pepe e... cocaina. È stato letteralmente beccato con le mani in pasta il pizzaiolo di Giussano (Monza e Brianza), a una manciata di chilometri dalla provincia di Lecco, arrestato dai carabinieri brianzoli. I clienti, infatti, potevano trovare anche preparazioni da asporto su "richiesta". E così, nascosti nel barattolo del sale che veniva usato per la preparazione degli impasti sono spuntati oltre venti grammi di polvere bianca e una trentina di dosi di cocaina che venivano consegnate ai clienti speciali. Lo riferisce MonzaToday.it.

Il cliente con la droga addosso e la cocaina nel sale

Il controllo nella pizzeria King di via Garibaldi a Giussano è scattato nel tardo pomeriggio di domenica 29 agosto quando un 52enne è stato sorpreso dai carabinieri mentre usciva con fare sospetto dall'attività: addosso nascondeva una dose di cocaina ed è scattata la perquisizione anche dentro l'esercizio.

Addosso al titolare, un 38enne egiziano, con precedenti per droga, è stata trovata una dose di polvere bianca e la droga, dopo una attenta ricerca e perquisizione, è spuntata anche da un barattolo. Nel contenitore con il sale che veniva regolarmente utilizzato per la preparazione delle pizze erano nascoste trentaquattro dosi di cocaina insieme a una bustina per alimenti contenente altri 21 grammi di sostanza stupefacente. Droga che, se venduta, avrebbe fruttato più o meno tremila euro.

L'arresto

Nella pizzeria sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione, due telefoni cellulari utilizzati con tutta probabilità per l’attività di spaccio, circa 700 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Per il 38enne è scattato l'arresto per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente e per resistenza a pubblico ufficiale perchè ha cercato di opporsi davanti ai militari. Il pizzaiolo è finito in carcere mentre per il cliente è scattata la segnalazione alla prefettura.