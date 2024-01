La lunga fuga da Lecco a Genova: arrestato

Una lunga fuga iniziata in riva al lago e terminata al mare. La polizia di Genova ha arrestato un uomo di 39 anni per dei reati riconducibili allo spaccio di stupefacenti. Martedì sera i poliziotti delle volanti dell’Upg lo hanno trovato in un affittacamere del centro: il sistema alert alloggiati aveva infatti segnalato la presenza dell’uomo. Giunti sul posto hanno trovato e identificato il 39enne, gravato da una condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione per reati inerenti gli stupefacenti, come riferito dai colleghi di GenovaToday.it.

L'arresto è stato effettuato su esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Lecco emesso lo scorso 17 gennaio. L’uomo, che dovrà pagare anche 24mila euro di multa, è stato portato nel carcere di Marassi, limitrofo allo stadio cittadino.