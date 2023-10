Prova la grande fuga per nascondere la droga: arrestato

Ha tentato di scappare dai carabinieri per nascondere la droga che aveva nel marsupio. Piano di fuga fallito per l'uomo di 50 anni fermato dai carabinieri a un posto di controllo a Civate mentre percorreva via del Ponte a bordo della sua autovettura. Ha tentato di scappare a piedi, ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato dai militari.

Durante la perquisizione tutto è apparso decisamente più chiaro: il fermato nascondeva in un marsupio più di 50 dosi di cocaina e anche 30 grammi di hashish. Arrestato, l'uomo è stato trasferito in carcere e dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.