I lupi sono tornati sul Monte di Brianza. Ormai non è più un sentore o una supposizione, ma una certezza. La riprova, suo malgrado, l'ha avuta Francesca Tavola, ex operaio che ora alleva bestie nel terreno di un amico a Campsirago. Un paio di settimane fa l'uomo ha trovato tre delle sue pecore morte, sbranate da un grosso predatore che non può che essere un lupo. Una quarta, ferita a una zampa, è sopravvissuta per miracolo.

"Non ho mai visto né sentito lupi in questa zona in oltre cinquant'anni - racconta a LeccoToday - L'anno scorso c'era stato il caso di una pecora uccisa a Missaglia, quest'estate un episodio a Galbiate. Ma mai di questa entità. In passato era giù successo che qualche animale sbranasse le mie pecore, però si era sempre trattato di cani. Un cane o un altro predatore le fa a brandelli e rompe le ossa, questa volta è diverso: le ha prese per il collo, lasciato intere le carcasse ed estratto gli organi, fegato e cuore, di cui proprio i lupi sono particolarmente ghiotti. I pastori anziani dicono che da come ha agito è stato sicuramente un lupo".

Le indagini di Ats

Il mattino seguente il raid notturno Francesco si è recato sul monte da Giovenzana, frazione di Colle Brianza in cui risiede, e lo sgomento è stato enorme. "Ho chiamato subito il servizio veterinario di Ats Brianza - prosegue - Hanno portato via la testa di una delle pecore morte per verificare l'eventuale trasmissione di malattie. Purtroppo ora abbiamo un po' paura, non ci sono nemmeno molte precauzioni da prendere. Non abbiamo più fiducia a lasciarle sole".

Anche il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla, amico di Francesco Tavola, non ha dubbi. "È da un po' di anni che dico che il lupo è in giro per il Monte di Brianza, anche quando nessuno lo credeva possibile. Ricordo che una volta mi era capitato di sentire ululati e una residente li aveva avvistati. La loro presenza è indubbia. Nel caso di Francesco probabilmente si tratta di un lupo solitario".