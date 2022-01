Vandali oltre ogni limite: sradicato il nuovo autovelox a Dervio

Forse erano già stati sanzionati nei giorni scorsi, oppure si sono accorti di essere transitati a velocità eccessiva; o ancora, più probabilmente, hanno agito senza uno scopo preciso e soltanto per il gusto di colpire.

Due vandali hanno messo nel mirino uno dei tre autovelox installati a dicembre sulla Provinciale 72, colpendolo ripetutamente fino ad abbatterlo. Il raid, però, non è passato inosservato: le telecamere di videosorveglianza hanno funzionato e i colpevoli sono stati identificati e denunciati per danneggiamento aggravato di bene pubblico. Si tratta di due ragazzi di Bellano rispettivamente di 23 e 24 anni.

"Massima severità con i responsabili"

I tre autovelox sono stati posizionati dal Comune di Dervio sulla SP72 al fine di rallentare le velocità di percorrenza della strada e migliorare la sicurezza.. "L'Amministrazione comunale - spiega il sindaco Stefano Cassinelli - al momento di scegliere e posizionare gli autovelox ha fatto predisporre le nuove apparecchiature con sistemi di sorveglianza prevedendo, come avvenuto in altre località, possibili vandalismi. Il sistema integrato ha funzionato e i responsabili dell'azione sono stati individuati e denunciati dalla Polizia locale. Atti come questi sono qualificanti delle persone che li compiono e il Comune auspica la massima severità nei confronti di chi compiuto questo gesto".

"Atti odiosi che portano via tempo"

Il comandante della Polizia associata Alto Lario, Edoardo Di Cesare, rimarca: "Essendoci indagini in corso non sono autorizzato a rilasciare dichiarazioni in merito ai fatti e agli indagati, ma sono state adottate da questo Comando tutte le precauzioni utili a prevenire e reprimere danneggiamenti del patrimonio pubblico e l'immediata identificazione degli autori degli atti vandalici ne è la dimostrazione. La speranza è che questi fatti stupidi e odiosi non si verifichino mai più nel nostro territorio, affinché gli operatori di Polizia locale possano dedicare il loro tempo prezioso a tutela della sicurezza urbana e stradale in un momento che ci vede ancora quasi totalmente impegnati ad affrontare la pandemia".