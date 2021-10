Due dipendenti in nero dietro al bancone: pizzicato un bar di Mandello

Nuovi controlli dei militari contro il lavoro irregolare in provincia di Lecco. Prosegue l’attività di controllo del territorio svolta dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco, con particolare attenzione alle verifiche sul rispetto delle normative nei luoghi di lavoro, anche con il supporto del Reparto Speciale dei Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro.

Durante le operazioni svolte nel corso degli ultimi giorni i Carabinieri della Stazione di Mandello del Lario, dando supporto al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecco, hanno sottoposto a controllo un bar presente in paese, contestando al titolare l’impiego di due lavoratori in nero.

Obbligatorio il contratto

L’esercente, come da normativa, è stato sanzionato amministrativamente per la violazione delle normative su regolare impiego dei lavoratori che, peraltro, prevedono anche la sospensione provvisoria dell’attività in assenza di regolarizzazione delle maestranze.