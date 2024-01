Paura per un 60enne caduto in una zona impervia: soccorso d'urgenza con l'elicottero

Intervento dei soccorsi oggi in codice rosso a Barzio. L'allarme per una persona caduta in una zona impervia nei boschi della località valsassinese è scattato alle ore 15 di domenica 28 gennaio. La centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha inviato sul posto l'elicottero decollato da Como.

L'uomo è stato trasferito in ospedale in codice giallo

In azione anche i tecnici del Soccorso alpino (Cnsas di Barzio) che dopo aver perlustrato la zona hanno prontamente individuato e recuperato l'uomo: si tratta di un 60enne che avrebbe riportato alcune brutte ferite a seguito della caduta, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Dopo le prime cure portate sul posto, il 60enne è stato poi trasportato in elicottero all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo. (Nella foto e nel video l'elisoccorso in azione oggi a Barzio)