Assurdo! Bicicletta abbandonata sul sentiero dei Pizzetti al San Martino

Non si finisce mai di stupirsi. Lo stupore lascia posto alla perplessità di fronte alla fotografia arrivata poco fa in redazione: lungo il sentiero dei Pizzetti al San Martino è stata abbandonata una bicicletta. Un veicolo stradale, molto probabilmente a scatto fisso, che sicuramente non si sposa con l'utilizzo in montagna, men che meno lungo l'impegnativo itinerario attrezzato che si stacca dal rione di Santo Stefano e porta al rifugio Riccardo Piazza, a 767 metri di quota.

Difficile stabilirne la provenienza, anche se sembra possa trattarsi di una bicicletta rubata in città, e poi abbadonata, da ignoti.