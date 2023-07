Stranieri bloccati sulla ferrata del Medale: arriva l'elicottero

Elicottero in volo sopra Lecco nella serata di domenica 9 luglio. Poco prima delle 20.30 le squadre dei Vigili del fuoco e del Soccorso alpino sono entrate in azione per recuperare una coppia di inglesi in difficoltà lungo la ferrata del Monte Medale. I pompieri, con una squadra del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale), i tecnici del Cnsas e l'elicottero fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como) sono stati mandati in quota.

I due erano partiti nel primo pomeriggio per il Corno Medale, ma in fase di discesa hanno sbagliato sentiero e si sono ritrovati a metà della ferrata degli Alpini. Bloccati, hanno chiesto aiuto. Una volta giunte in loco, le squadre a bordo del mezzo aereo hanno recuperato le due persone e le hanno fatte salire sull'elicottero, trasportandole in un luogo sicuro: i due escursionisti sono stati recuperati, illesi, e portati a valle. L’intervento è finito in serata.