Cade sulle piste di Bobbio: 20enne finisce in ospedale

Serio incidente sulle piste da sci dei Piani di Bobbio. Un ragazzo di 20 anni è caduto mentre si stava divertendo ai circa 1600 metri di quota della frequentata location valsassinese quando è incappato in un infortunio: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha mobilitato i sanitari della Croce Rossa di Lecco e la squadra presente in loco per questo tipo di emergenze.

Il ragazzo, una volta stabilizzato, è stato trasportato a valle e trasferito in ospedale per il ricovero: giunto presso il nosocomio di Lecco, è stato accettato in codice giallo e sottoposto agli accertamenti di rito.