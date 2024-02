Bocconi mortali con lametta, allarme in viale Montegrappa

Bocconi mortali sul pianerottolo di un condominio. E con ogni probabilità non solo lì. Questa volta, al posto del veleno solitamente usato dagli esseri inumani che concepiscono queste azioni criminali, all'interno di una fettina di prosciutto (poi richiusa con del filo) è stata inserita una lametta che avrebbe ucciso e ucciderebbe per emorragia qualsiasi cane o animale dovesse ingerirla.

È accaduto nelle scorse ore a Lecco in una delle palazzine di viale Montegrappa all'incrocio con corso Promessi Sposi. A segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine un residente del complesso, il quale si è accorto del pericoloso boccone lasciato al terzo piano (in prossimità di una porta tagliafuoco) grazie all'olfatto del suo cane.

Nella palazzina, dopo la comunicazione dell'episodio agli amministratori, è stato affisso un avviso per mettere in guardia tutti i condomini.

Iscriviti al canale Whatsapp di Leccotoday

"Ho tirato prontamente a me il cane"

L'uomo ha raccontato l'episodio su un gruppo social. "Questa mattina nel palazzo in cui vivo in viale Montegrappa, nell'uscita mattutina con i miei cani, scendendo le scale ho rinvenuto questa polpetta killer al 3° piano, per fortuna prontamente ho tirato a me uno dei miei cani che aveva fiutato la polpetta altrimenti non saprei cosa sarebbe potuto succedere" sono le sue parole, alle quali ha aggiunto un messaggio preciso: "Io non so chi tu sia, che problemi hai con il cane che vive al 3° piano, con il mondo e con la tua salute mentale e dignità personale, ma se ti trovo...".

In queste ore verrà presentata regolare denuncia, mentre nella mattinata di lunedì i carabinieri Forestali di Lecco sono intervenuti nel prato adiacente la palazzina di viale Montegrappa per effettuare controlli mirati con l'unità cinofila antiveleno. Il boccone con lametta ritrovato non sarebbe purtroppo l'unico segnalato nella zona.