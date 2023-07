Boyscout si sente male durante la gita: soccorso

Soccorsi al lavoro nell'Alto Lario. Nella tarda mattinata di ieri, domenica 23 luglio, sono stati mobilitati i tecnici della Stazione di Valsassina-Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana: un ragazzo, facente parte di un gruppo di scout, ha avuto un malore e i suoi compagni hanno chiesto aiuto.

Una squadra, con le attrezzature sanitarie, è salita dove era stato allestito un campo scout, in località Villa Osio, nel comune di Colico. I tecnici del Cnsas hanno collaborato con il personale della Croce Rossa di Colico, arrivato subito sul posto. Il ragazzo è stato valutato e trasportato in ospedale per le cure mediche.