Cade con la bici in luogo impervio: lo recuperano i vigili del fuoco

Grosso spavento nell'Altolago, nel pomeriggio di sabato, per una caduta in bici avvenuta in luogo impervio, in località Borgo Verginate tra Dervio e Bellano.

Per soccorrere un 46enne si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118 di Areu. Inviati dal Comando dei pompieri di piazza Bione due mezzi fuoristrada e un'ambulanza del Soccorso Bellanese.

L'intervento è terminato intorno alle ore 18.15 con il trasporto a valle dell'infortunato, che per fortuna non ha avuto bisogno di cure sanitarie.