Cade da cavallo, codice rosso per una 31enne

Serio infortunio in Brianza. Intorno alle 18.30 di mercoledì 22 novembre una donna di 31 anni è caduta da un cavallo mentre si trovava in una scuderia di Bosisio Parini, nel cuore della Brianza lecchese. La caduta della giovane ha fatto scattare la chiamata al Nue 112: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha mobilitato i sanitari della Croce Verde della medesima Bosisio Parini, arrivati in loco insieme a un'automedica e ai carabinieri.

Stabilizzata sul posto, la 31enne è stata trasferita presso l'ospedale Manzoni di Lecco: giunta in pronto soccorso, è stata ricoverata in codice giallo.