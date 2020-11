Uomo cade da scala, giovane si lesiona due dita: soccorritori in azione

Lunedì pomeriggio di interventi per le forze di soccorso, impegnate a prestare aiuto a due uomini rimasti feriti rispettivamente a Lecco e Ballabio, in due infortuni accaduti a distanza di una manciata di minuti.

A Lecco, in Viale Turati, poco prima delle 16 un uomo di 48 anni è caduto rovinosamente da una scala. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, sul posto l'ambulanza della Croce San Nicolò e l'automedica. Il 48enne è stato caricato e trasferito al Manzoni di Lecco dove è giunto in codice giallo con una una ferita al volto.

Poco più tardi intervento della Croce Bianca di Ballabio per un infortunio occorso a un 41enne in un impianto lavorativo di Via degli Artigiani. Allertata anche l'automedica e l'elicottero alzatosi in volo dal Sant'Anna di Como, grazie al quale l'uomo è stato accompagnato in ospedale; nell'infortunio avrebbe riportato la lesione di due dita della mano.