Cade nei pressi dell'Alpe Casarsa: soccorso con l'elicottero

Cade in montagna e si procura traumi tali da rendere necessario il trasporto in ospedale con l'elicottero, trattandosi di una zona piuttosto impervia. È accaduto intorno a mezzogiorno di oggi, venerdì 29 ottobre, all'Alpe Casarsa, località di alpeggi nel comune di Premana.

Vittima un uomo, che nella caduta - ancora da ricostruire le circostanze - si è procurato una ferita alla testa e traumi alle braccia. Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato l'elicottero da Milano, che ha trasportato la vittima all'ospedale di Gravedona in codice giallo.

Intorno alle 14 un altro infortunio in montagna, sulla Grignetta, non lontano dal Rifugio Rosalba: anche in questo caso è stato inviato l'elisoccorso, dal Sant'Anna di Como. Allertati gli uomini del Soccorso alpino. La persona coinvolta è stata valutata in codice verde.