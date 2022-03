Cade dal sentiero ai Corni di Canzo, muore 58enne

Tragico incidente a Valbrona nella tarda mattinata di oggi, domenica 27 marzo. Un uomo è infatti morto a seguito di una caduta avvenuta mentre si trovava ai Corni di Canzo lungo il sentiero del Corno Occidentale.

La vittima, un 58enne, era in compagnia di una donna di 56 anni che non risulterebbe ferita nell'incidente. La chiamata al 118 è avvenuta intorno alle 11.30; considerata la zona impervia, sul posto è stato inviato l'elicottero con medico a bordo dal Sant'Anna di Como, mentre via terra hanno operato i tecnici della Stazione Triangolo Lariano della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino. Il velivolo è stato fatto atterrare in località Pianezzo (come mostriamo nel video).

Al 58enne sono state praticate sul posto manovre rianimatorie ma purtroppo non sono bastate, troppo gravi le lesioni riportate nella caduta. Sull'episodio sono stati informati i Carabinieri di Como.

Intorno alle 13 l'elicottero, questa volta decollato da Sondrio, è tornato poco distante da quella zona per soccorrere un 63enne vittima di malore e trasportato in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco.