Cade sul Resegone, escursionista soccorsa con l'elicottero

Escursionista cade nei pressi del Rifugio Azzoni, in volo l'elicottero. Disavventura per una 46enne nella tarda mattinata di sabato: la donna si trovava nei pressi del Rifugio Azzoni quando - per cause ancora da accertare - è scivolata e ha picchiato il volto con violenza.

Trasporto in codice giallo

A seguito della chiamata al 112, la centrale operativa di Areu ha deciso di inviare sul posto l'elicottero decollato da Como. La donna è stata medicata e valutata e successivamente caricata a bordo del velivolo per il trasporto all'ospedale Sant'Anna, dove è giunta in codice giallo: nell'incidente montano ha riportato un trauma facciale.