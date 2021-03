Cade sul San Martino, elisoccorsa escursionista

Paura per un'escursionista caduta in una zona impervia del San Martino. I soccorsi del 118 sono dovuti intervenire alle 13.30 di oggi, mercoledì 24 marzo, per prestare aiuto a una donna di 59 anni. Sul posto (vedi foto) anche l'elisoccorso da Como. Dopo l'allarme scattato in codice rosso, l'intervento è proseguito in giallo e sul posto è intervenuto anche il personale del Soccorso Alpino (Cnsas XIX Delegazione Lariana). Allertati anche i Carabinieri.

Stando alle prime notizie raccolte la donna, precipitata in un'area impervia mentre stava camminando nei pressi della vetta lecchese, avrebbe riportato un trauma cranico non commotivo oltre a una contusione al torace e al bacino. Immediato il trasporto in volo all'ospedale di Varese.