Auto in fiamme nel posteggio vicino al poliambulatorio

Un'auto in fiamme (e un'altra danneggiata dal rogo) nel posteggio vicino al poliambulatorio di Sala. L'incendio è divampato nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 ottobre, nella frazione di Calolziocorte. Tutto sarebbe partito da una vettura che ha iniziato a prendere fuoco, probabilmente a causa di un guasto meccanico o di un corto circuito.

Sembra che il proprietario stesse per mettersi al volante quando si è accorto che qualcosa non andava ed è subito sceso dell'abitacolo. Fumo e fiamme hanno iniziato a divampare andando poi a intaccare parzialmente anche un secondo veicolo posteggiato a poca distanza.

Immediato l'allarme: sul posto sono presto giunti i Vigili del Fuoco da Lecco e i Carabinieri. L'incendio è stato spento in poco tempo e non ci sono stati feriti. I pompieri hanno presto messo in sicurezza l'area.

Danneggiate invece le due macchine, in maniera più consistente quella da cui è partito l'incendio. In tanti hanno notato anche a distanza la colonna di fumo che si è alzata dal parcheggio a lato di via Bergamo.