In fiamme il tetto di un'abitazione, paura e danni a Calolzio

Paura e pronto intervento dei Vigili del Fuoco a Calolzio per sedare un incendio che ha avvolto il tetto e danneggiato la parte superiore di un'abitazione. Le fiamme si sono propagate nella tarda mattinata di oggi, venerdì 11 marzo ai danni dell'immobile situato nella frazione collinare di Rossino, in via Laurenziana. I pompieri partiti dal Comando Lecco si sono portati sul posto con 6 automezzi, tra cui un'autopompa serbatoio e un'autoscala autobotte.

L'intervento è stato impegnativo, diversi i danni all'immobile, con il fumo nero ben visibile anche a distanza. Stando alle prime notizie raccolte, fortunatamente non ci sarebbero feriti.

Solo ieri i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire anche nelle vicina Vercurago, per un altro incendio divampato nel verde sotto Somasca, a poca distanza dalla scula elementare.