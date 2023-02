La valle San Martino piange Maurizio Duci, titolare e autista della Sac

Lutto in Valle San Martino per la morte di Maurizio Duci, autista di pullman e stimato imprenditore nel settore dei trasporti pubblici. Duci si è spento all'età di 71 anni. Era stato titolare della Società Autolinee Calolziesi e abitava in via Anna Frank a Calolziocorte, a poca distanza dal piazzale della stazione ferroviaria da dove partivano i pullman con i quali per tanti anni - lui e i suoi collaboratori - hanno portato a scuola i ragazzi del territorio. E poi ancora l'impegno per creare le linee a servizio del territorio, senza mai dimenticare le frazioni, con spirito di servizio verso tantissimi utenti e cittadini.

I suoi funerali verranno celebrati giovedì 16 febbraio alle ore 15 nella Chiesa Arcipresbiterale, quindi proseguiranno per il cimitero di Cisano Bergamasco. In tanti in questo momento di dolore si stanno stringendo con affetto intorno ai famigliari di Maurizio, alla figlia Gloria con Monica, alle sorelle Piera, Franca e Adriana, ai fratelli Tino e Cristoforo, ai nipoti e ai parenti tutti. Tra i messaggi di cordoglio anche quelli di tanti operatori del settore, concittadini e autorità locali.

"Oggi abbiamo appreso la triste notizia della scomparsa del signor Maurizio Duci - commenta Eleonora Ninkovic, sindaco di Torre De' Busi - Maurizio è stato un pò un papà per tutti noi, durante la nostra infanzia quando eravamo studenti delle superiori. Titolare e autista della Sac, instancabile lavoratore, era sempre disponibile. Si è sempre dimostrato un uomo di grandi doti professionali, attento ai bisogni sociali e della pubblica istruzione. Un imprenditore impegnato a costruire servizi per la collettività, guidato più dai suoi principi e valori che dalla convenienza. Grazie a lui esistono e resistono alcune linee e fermate in Valle San Martino - conclude Ninkovic - Sentite condoglianze alla figlia e a tutti i famigliari. Oggi il Cielo ha chiamato a sè un pezzo di storia della Valle San Martino".

Cordoglio anche da parte dell'Amministrazione di Calolziocorte. "Maurizio ha dedicato con merito una vita al lavoro e ai trasporti, e lo ha fatto con spirito di servizio verso la propria comunità - ricorda l'assessore Dario Gandolfi, parente di Duci - Le corse dei suoi pullman avevano anche un valore sociale, sono sempre state importanti per tutto il territorio calolziese. Anche quando aveva raggiunto la pensione, aveva continuato a seguire l'attività alla quale era legato, andando a lungo in ufficio e dando il proprio contributo. Come autista di autobus e imprenditore - conclude infine Gandolfi - Maurizio aveva inoltre garantito il proprio sostegno e una preziosa collaborazione al mondo delle associazioni, dalla Pro loco agli alpini e non solo. In questo momento di dolore siamo tutti vicini ai suoi cari".