Incidente a Calolzio, soccorso un giovane. Code sulla Lecco-Bergamo

Incidente stradale e disagi alla viabilità nella prima mattinata di oggi, mercoledì 7 gennaio, a Calolziocorte. Un'auto e una moto si sono schiantate poco dopo le 7.30 lungo la ex statale 639 Lecco-Bergamo. Dopo lo spavento iniziale con l'allerta dei soccorsi di Areu in codice rosso, le condizioni del 16enne soccorso sono fortunatamente apparse non gravi. Il giovanissimo è stato comunque trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco, ma in codice verde. Il sinistro è avvenuto all'altezza del civico 52, a poca distanza dal confine con Vercurago.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Calolziocorte, allertati anche i carabinieri. Diverse code e disagi alla viabilità all'ora di punta lungo la Lecco-Bergamo e più in generale a Calolzio, complice anche un altro scontro (non grave) tra due auto nella frazione di Foppenico.