Intervento dei pompieri nel pomeriggio di venerdì 20 ottobre. I vigili del fuoco lecchesi si sono portati lungo la Strada Provinciale 72 per soccorrere il camionista ribaltatosi insieme al suo automezzo: dal comando provinciale di Lecco è scattata una partenza, intervenuta per la messa in sicurezza durata ore e terminata al calar del sole.

Non si sono registrati feriti.