Nel pomeriggio di sabato 27 maggio un cane è stato recuperato insieme ai padroni in un canalone di Premana. Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco è stato infatti allertato per un gruppo in difficoltà su un sentiero nel cuore dell'Alta Valsassina. Un uomo, la moglie e il cane di grossa taglia - circa 35 chili - hanno avuto dei problemi dettati dallo stato fisico del quadrupede, sfinito e impossibilitato a proseguire il percorso insieme ai padroni.

La scelta è stata quella di far decollare l'elicottero Drago 151, che ha recuperato tutti e tre per poi procedere con il trasporto presso la piazzola di Casargo. A terra, intanto, si erano portate le squadre del Nucleo Saf - speleo-alpino-fluviale - e il personale volontario di Bellano.