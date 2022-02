Controlli antidroga a Piantedo, cinque lecchesi segnalati alla Prefettura

Controlli antidroga da parte dei Carabinieri della Compagnia di Chiavenna, nei guai alcuni lecchesi. Nei giorni scorsi i militari del Nucleo Radiomobile hanno fermato a Piantedo un'autovettura con alla guida un 30enne e a bordo un coetaneo e un 40enne, tutti del Lecchese e risultati pregiudicati.

Nel corso del controllo sono state rinvenute due siringhe contenenti eroina e una modica quantità di eroina e cocaina. Per i tre è partita la segnalazione alla Prefettura di Lecco, è stata ritirata la patente all'uomo alla guida mentre l'auto è stata posta sotto sequestro in quanto il conducente si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Anche i militari del Norm della Compagnia di Chiavenna, insospettiti dall'insolita presenza di una vettura in sosta in un'area sterrata fuori dalla carreggiata principale in zona Piantedo, hanno proceduto al controllo degli occupanti, risultati due giovani del Lecchese i quali sono stati trovati in possesso di hashish e di uno spinello consumato a metà. Per loro è stata inoltrata segnalazione alla Prefettura di Lecco.