Incidente stradale a Casargo, auto finisce nella scarpata

Incidente stradale nella tarda serata di ieri in Valsassina. Un'auto è uscita di strada finendo poi in una scarpata in via Monte Muggio. L'allarme ai soccorsi è scattato poco prima della mezzanotte tra giovedì 10 e venerdì 11 agosto.

Sul posto si è presto portato un equipaggio dei vigili del fuoco con un'autopompa serbatoio, partito dal Distaccamento volontario di Bellano. All’arrivo sul posto la squadra dei pompieri si è occupata della messa in sicurezza della vettura finita nella scarpata.